Empfingen Vier Lkw-Anhänger mit Grünzeug sind entsorgt worden

Die Narrenzunft hat Mitte Mai in sieben Tagen ihr Narrenheim mit viel Eigenleistung renoviert und dabei auch die Außenanlagen auf Vordermann gebracht. Das Dach wurde mit einem Hochdruckreiniger gereinigt und die Vermoosung entfernt. Die Außenfassade des Narrenheims wurde außen gereinigt, grundiert und mit einer attraktiven Farbe versehen. Die Außenanlagen mussten einen intensiven Heckenschnitt über sich ergehen lassen. Dabei wurden die Büsche bis auf den Boden abgeschnitten. Vier Lkw-Anhänger voll Grünzeug wurden entsorgt.

Acht Helfer, darunter auch zwei Asylbewerber, hatten sich sieben Tage lang ins Zeug gelegt und gezeigt, was alles durch Eigenleistung möglich ist. Ja, die ganze Renovierung wurde in Eigenleistung ohne Fremdhandwerker gemacht, so Werner Eggenweiler, Kassierer der Kulturgemeinschaft Narrenzunft und Trachtengruppe. Nur die Farben wurden gekauft. Malermeister Mike Nafz hatte viele Tipps und Ratschläge parat.

Ein kurzer Rückblick: Seit 20 Jahren wollte man den Platz zwischen dem Schützenverein und dem Narrenheim pflastern, so Werner Eggenweiler, Kassierer der Kulturgemeinschaft Narrenzunft und Trachtengruppe: Jetzt endlich wurde es Realität. Die beiden Vorstände mit Ausschüssen haben sich verständigt und dabei auch die Gemeinde Empfingen mit ins Boot geholt. Denn im Zuge der Pflasterung soll auch der öffentliche Parkplatz an der Julius-Bauser-Straße unterhalb des Schützenhauses mit gepflastert werden. Zudem ist auch ein Weg zwischen dem Schützenhaus und dem Narrenheim Richtung Schießrain öffentlich, wurde aber durchgängig auch gepflastert.