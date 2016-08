Empfingen Viele stehen noch immer auf dem Gas

Dass die hohe Beanstandungsquote automatisch an einer neuen Tempo-30-Zone liegt, lässt sich nicht zwangsläufig als Rückschluss ableiten. Denn bei der jüngsten Messung in Horb an der Stuttgarter Straße lag die Quote bei 5,5 Prozent. Im April lag sie allerdings dort ähnlich hoch wie in Empfingen bei 16 Prozent.

Doch auch die Tendenz in Empfingen gibt Rätsel auf. Denn bereits im März wurde schon einmal gemessen. Damals überschritten zehn Prozent der Fahrzeuge die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ein Gewöhnungseffekt ist daran also nicht abzulesen. "Das kann aber auch an der Witterung gelegen haben. Im März fährt man vorsichtiger als im Juli", so Kronenbitter.

Auch für die geringere Akzeptanz von Tempo 30 in Empfingen gegenüber beispielweise Horb könnte es eine Erklärung geben. "In Horb ist der Rückstau in der Innenstadt oft größer", so Kronenbitter. In Empfingen fließt der Verkehr dagegen deutlich besser. Freie Fahrt heißt dann oft: Fuß auf dem Gas.