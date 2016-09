Empfingen Viele kommen über Eltern zum Verein

Großes Plus für den Verein sind die zahlreichen Ställe

Ein großes Plus – und Grund, warum der Empfinger Kleintierzuchtverein auch in der weitläufigen Umgebung einer der attraktivsten ist, sind die zahlreichen Ställe. Erst vor Kurzem ist der neunte Stall auf dem großen Vereinsgelände entstanden. Wer Interesse daran hat, Tiere zu züchten, kann bei dem Empfinger Verein einen Stall bekommen.

Auch der TC Empfingen punktet mit seinen ausgebauten Sportanlagen. Noch nicht lange ist es her, dass der Verein zwei zusätzliche, neue Tennisplätze fertiggestellt hat. Nicht zuletzt deswegen hat es der Verein auch in der weitläufigeren Umgebung zu großer Beliebt- und Bekanntheit gebracht. Die Mitgliederwerbung läuft beim TC überaus erfolgreich. Rund die Hälfte der Mitglieder seien über 18 Jahre alt. Der Verein präsentiert sich schon den Kindern im Kindergarten, beteiligt sich am Sommerferienprogramm der Gemeinde und bietet weitere öffentliche Veranstaltungen über des Jahr hinweg verteilt an. "Dabei bleiben immer Leute bei uns hängen", sagt Jugendwartin Daniela Amon. Selbstverständlich gebe es Jugendliche, deren Eltern schon im Verein spielen, aber viele Kinder kämen auch von außerhalb. Was wünscht sich der Verein dann noch für die Zukunft? Mal wieder ein Weltranglistenbester aus Deutschland. Das würde die Sportart noch populärer machen.