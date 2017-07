Empfingen Verein ist überregional bekannt

Empfingen. Drei Mitglieder mehr konnte der Verein "Von Mensch zu Mensch" im vergangenen Jahr gewinnen, weshalb die Anzahl auf 173 Mitglieder stieg. "Das ist kein riesiges Wachstum, aber in den heutigen Zeiten wachsen einige Vereine nicht mehr", zeigte sich Vorsitzender Edgar Schwind stolz. Er rief weiterhin zur Mitgliedersuche auf, denn die Arbeit des Vereins würde Hilfsbedürftigen zu 90 bis 100 Prozent zugutekommen. Projekte wie die Besuche der "Clowns im Dienst" im vergangenen August im Empfinger Alten- und Pflegeheim Rosengarten und im Horber Altenheim Ita von Toggenburg finanziere der Verein. Ebenso präsentierte er sich bei der Ausstellung des Horber VW-Autohauses und rief in der Adventszeit zu Spenden auf. "Im vergangenen Jahr war ich überzeugt, wir können die Spendensumme nicht mehr toppen", merkte Edgar Schwind an.

Kassenverwalterin Claudia Baiker vermeldete eine Spendensumme von rund 22 699 Euro. "Das ist keine Selbstverständlichkeit", sagte der Vorsitzende freudig. Zahlreiche Privatpersonen, Unternehmer, aber auch Vereine hätten gespendet. Die Namen der Spender würden auch zeigen, dass der Verein überregional bekannt sei, so Kassenverwalterin Claudia Baiker. "Vielen Dank an alle Spender, aber auch an die vielen Kleinbetrag-Spender, die nicht minder wichtig sind für unser Spendenaufkommen", merkte der Vorsitzende an. Sechs Projekte konnten dadurch im vergangenen Jahr mit 10 300 Euro unterstützt werden.

Unterstützte Projekte sind aus dem Landkreis