Empfingen "Unsere Kinder sollen Arbeitsplätze in der Heimat finden"

Zu der Veranstaltung in Empfingen hatte Bürgermeister Albert Schindler auch Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger sowie Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe und des Regionalverbands Nordschwarzwalds eingeladen. Sowohl das Regierungspräsidium wie auch der Regionalverband würden ein IKG zwischen Horb und Empfingen befürworten, so die Botschaft der Vertreter. Auch Horbs OB Rosenberger befürwortet das Projekt. Er sagt: "Wir sind eine Verwaltungsgemeinschaft und müssen gemeinsam künftige Themen bearbeiten." Mit zukünftigen Themen meine er die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Ohne Horb als Mittelzentrum seien die Möglichkeiten Empfingens zu begrenzt, um ein großes Gewerbegebiet zu errichten. Für die Empfinger würde ein IKG östlich der Autobahn laut Schindler auch ein weiteres Projekt ermöglichen: Den Bau einer Umgehungsstraße. Diese könne einer Berechnung zufolge den Durchgangsverkehr in der Empfinger Ortsmitte um bis zu 50 Prozent senken.

Bürgermeister Schindler verkündete, in welcher Rechtsform das IKG gegründet werden würde: "Das IKG würde als Zweckverband geführt werden. Diever Verband würde dann beispielsweise den Grunderwerb tätigen und das finanzielle Risiko tragen." In dem Zweckverband würden Vertreter aus Horb und Empfingen zusammenarbeiten. Der Gemeinderat solle noch in diesem Jahr über die Gründung des Zweckverbands entscheiden. 2018 könne dann schon die Bebauungs- und Erschließungsplanung und der Grunderwerb beginnen.

Doch selbst wenn alle Gemeinden und die Politik mitspielt, kann das IKG nicht ohne die Unterstützung der Empfinger Bürger entstehen. Schindler sagt: "Ohne Ihre Grundstücke haben wir keine Chance." Zu den Konditionen, die die eventuellen Verkäufer für ihre Grundstücke erhalten würden, konnte Schindler noch nichts sagen. Sicher sei nur: "Der Preis wird höher als der Ackerlandpreis sein", sagt Schindler. Im Falle der Veräußerung von Waldgrundstücken seien Tauschflächen denkbar.