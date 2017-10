Empfingen "Uns steht noch harte Arbeit bevor"

Empfingen. "Mit Vorsicht und Bedacht" müsse man auf jeden Fall bei weiteren Flächenerschließungen im Empfinger Industrie- und Gewerbegebiet hin in Richtung Wiesenstetten vorgehen, wurde Bürgermeister-Kandidat Georg Theunissen mehrfach bei seinem jüngsten Ortsumgang in Wiesenstetten beschieden. So habe ihm etwa Alt-Nebenerwerbslandwirt Elmar Vater anhand von alten Plänen aufgezeigt, wie sehr Empfingen und das dortige Industrie- und Gewerbegebiet seit 1970 gewachsen sei, und dies teilweise wie ungezügelt, erfuhr Theunissen etwa von Elmar Vater. Dieser habe dem Kandidaten dann laut dessen Aussagen noch geraten, was den Flächenverbrauch angeht, in Zukunft doch bitte behutsam und bedächtig damit umzugehen. Eine Wiesenstetter Bürgerin (die nicht öffentlich genannt werden will) habe sich beim Kandidaten Theunissen hinterher noch per E-Mail bedankt für dessen Vor-Ort-Besuch und hob dabei die inhaltliche Schärfe hervor, mit welcher Theunissen die Anliegen und Probleme der Wiesenstetter gerade im Hinblick auf das avisierte interkommunale Gewerbegebiet gemeinsam mit der Kreisstadt Horb aufgenommen und kommentiert habe, erzählt Georg Theunissen.

Gemeinsam mit seiner Frau Molly hat Theunissen Plakate aufgehängt

Außerdem habe Theunissen am Mittwochabend gemeinsam mit seiner Frau Molly in Empfingen, Wiesenstetten und Dommelsberg plakatiert und habe dabei viele aufmunternde Worte von Bürgern erfahren dürfen. Vor allem hätten die Bürger dabei gemerkt, dass Theunissen deren Anliegen "sehr sensibel" aufgenommen und sozusagen "mitgenommen" habe, sagt der Kandidat weiter. Und verrät auch noch dies: "Nach dem Plakatieren haben wir uns dann noch ein Bierchen bei Da Devis gegönnt und uns gefreut, dass die Gäste, die noch da waren, unser Engagement in der Kürze der Zeit so gewürdigt haben."