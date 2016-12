Empfingen Unbekannte brechen Auto auf

EmpfingenWährend sich eine Autobesitzerin in der Turnhalle am Auchtert in Empfingen befand, haben Unbekannte am Dienstag zwischen 10.10 Uhr und 11.10 Uhr, einen Ford Focus gewaltsam geöffnet und aus dem Fahrzeug die Handtasche gestohlen. Der Ford war nach Polizeiangaben auf dem Parkplatz der Turnhalle abgestellt. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Wagens ein und erbeuteten die Handtasche mit Bargeld, Bankkarten und Mobiltelefon. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Horb unter Telefon 07451/960 entgegen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, Wertgegenstände nicht, oder zumindest nicht sichtbar, in abgestellten Fahrzeugen aufzubewahren.