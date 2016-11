Empfingen Umstrittene Sekte zu Gast in Schule?

Auch die Berliner Zeitung "B.Z" hat 2014 so ein Seminar besucht. Überschrift des Artikels: "B.Z. enttarnt Sekte, die Kranke um ihr Geld bringt." Seminarleiter "Master" David Lusch habe versucht, mit "Lichtnadeln" zu heilen. Eine Frau mit Gebärmutterkrebs wird genannt, die vor Ort "behandelt" wird. Lusch wird zitiert: "Ich übertrage einen Lichtschutzwall, bestehend aus drei Paketen Lichtnadeln."

Seminare an mehreren Tagen in Empfingen

Stefan Barthel von der Sektenleitstelle Berlin äußert sich in der Zeitung wie folgt: "Teilnehmer geraten schnell in ein Abhängigkeitsverhältnis, geben ihre Selbstständigkeit auf. Dann schlagen die Mitglieder schamlos zu, kassieren unvermittelt Gebühren, die vorher nicht vereinbart waren." Die Nürnberger Nachrichten bezeichnete die Gruppierung als "umstrittene Sekte".

Nicht immer kommt der Meister selbst zu seinen Seminaren. Aber er hat einige "Master", so wie Petra Herz. Schon öfter hat sie ihre Seminare in Empfingen angeboten. Zunächst im Empfinger Hof, dann im Seminarraum Mock im Ahornweg. Seit 2013 darf sie die Aula in der Empfinger Schule immer wieder für ihre umstrittenen Methoden benutzen. Am 2., 3. und 4. Dezember ist es wieder so weit. Dann gibt es beispielsweise einen Inspirationsabend mit Live-Demonstrationen.

Die B.Z. schildert, wie es auf solchen Seminaren vom Love Peace Harmony Institut, auch in der Vergangenheit Veranstalter in Empfingen, zugehen kann: "Am Ende der vier Stunden werden Einzelsitzungen (60 Minuten 220 Euro, jede weitere Minute 3,50 Euro) und Seminare (500 Euro) angepriesen. Als wir gehen, werden wir bedrängt, den David Lusch um eine Genehmigung zu bitten. Genehmigung? Dass wir das nächste Seminar besuchen dürfen. Ohne Genehmigung vom Master würde man sich später zu Hause sehr, sehr schlecht fühlen."

Was sagt die Gemeinde dazu, dass die gemeindeeigene Schulaula für solche Seminare zur Verfügung gestellt wird? Bürgermeister Albert Schindler zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung überrascht: "Ich wusste davon gar nichts." Es sei möglich, die Aula, die separat zugänglich sei, für private Seminare anzumieten. Nun will Schindler schnell prüfen, wie es zu der Genehmigung kam und die Veranstalter überprüfen lassen. "Ich werde dann verlangen, dass die Frau, die diese Seminare anbietet, bei mir vorstellig wird und erklärt, was sie da macht."

Übrigens: Auch die frühere Empfinger Tierärztin Martina Kimmich, nun mit neuer Praxis in Fischingen, ist Anhängerin von Shi Gang Zha und wendet diese Methoden bei Tieren an, wenn das Tierbesitzer wünschen. Niemand sei aber dazu gezwungen und könne auch weiterhin die traditionelle Tiermedizin bekommen. Auch war Kimmich schon Gastreferentin bei Petra Herz bei einem Radiosender namens "Lotusblüte". Bald habe sie auch vor, Menschen zu behandeln, berichtete sie unserer Zeitung. Sie habe die notwendigen Kurse dafür abgelegt.

Schindler sagt dazu: "Was Frau Kimmich in ihrer privaten Praxis macht, ist mir egal, aber wir werden nun ein Auge darauf haben, was in unseren Gebäuden passiert."