Empfingen Truffner wäre gerne einmal Wasen-Festwirt

Welche Persönlichkeit ist Ihr Vorbild?

Konrad Adenauer

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht.

Welche Eigenschaft mögen Sie an sich am meisten?

Humor und Schlagfertigkeit

Welche Eigenschaften mögen Sie an anderen gar nicht?

Besserwisserei

Was ist Ihr größter Fehler?

Naja, eine Sportskanone bin ich nicht gerade.

Von welchem Beruf träumten Sie als Kind?

Polizist

Welchen Traum möchten Sie sich noch gerne erfüllen?

Einmal Festwirt auf dem Cannstatter Volksfest sein.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Was man über Empfingen zu lesen bekommt.

Welche Musik/welche Band hören Sie derzeit am liebsten?

More Than You Know (Axwell-Ingrosso-Lied)

Welches Auto fahren Sie?

Skoda Octavia (unser zukünftiges Familienauto)

Welchen Film würden Sie sich noch einmal anschauen?

Willkommen bei den Hartmanns

Welche Internetseite klicken Sie am meisten an?

Das wechselt täglich…

Was essen Sie am liebsten?

Schweinelendchen mit Kroketten

Was sind Ihre Hobbys?

An der Trompete den Ton angeben, Festle besuchen

Welche Eigenschaften sollte ein Bürgermeister auf jeden Fall haben?

Ausdauer

Welche Eigenschaften sollte ein Bürgermeister auf gar keinen Fall haben?

Ignoranz, Überheblichkeit

In den kommenden Tagen bis zur Bürgermeister-Wahl stehen uns Kandidaten in unserer Interview-Serie "Die Kandidaten ganz persönlich" Rede und Antwort. Jeder Kandidat kann selbst entscheiden, ob er mitmacht.

Georg Theunissen aus Horb-Ihlingen hat sich nach seinem Studium der Informatik und Wirtschaft als selbstständiger Unternehmensberater auf Projekte in Südost-/Ostasien konzentriert.

Empfingen. Angelika Stockinger tritt als Bürgermeisterkandidatin in Empfingen an. Am Sonntag, 15. Oktober, wird gewählt. Wir haben dem Bewerber einige persönliche Fragen gestellt.

Was gefällt Ihnen an Empfingen ganz besonders?

Empfingen liegt geografisch sehr reizvoll und kann auf eine lange Stadtgeschichte zurückblicken, was sich ja zum Teil in den historischen Gebäuden wieder spiegelt. Gut gefällt mir das reiche Vereinsleben. Die meisten der Wohngebiete haben einen hohen Lebenswert, aber auch die Möglichkeit, sich mit den Nachbarn zu treffen. Wirtschaftlich hat die Gemeinde großes Potenzial.

Was gefällt Ihnen an Empfingen überhaupt nicht?

Der doch recht starke Durchgangsverkehr, eine teils suboptimale öffentliche Anbindung auch innerhalb der Gemeinde zwischen den drei Ortsteilen.

Welche Persönlichkeit ist Ihr Vorbild?

Diese beiden Frauen finde ich auch angesichts ihrer Lebensleistung und Vita beachtlich: Annemarie Renger und Rita Süssmuth.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Stillstand ist Rückschritt, ich wachse mit den mir gestellten Herausforderungen, Neues bedeutet, dieses zu verstehen, dazu zu lernen und sich zu entwickeln.

Welche Eigenschaft mögen Sie an sich am meisten?

Verlässlichkeit, Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen, Ehrlichkeit.

Welche Eigenschaften mögen Sie an anderen gar nicht?

Jemandem ins Wort fallen, Unehrlichkeit, andere Standpunkte nicht akzeptieren, Besserwisserei, Engstirnigkeit, Ungerechtigkeit, das Ausnutzen von Menschen, aber auch anderen Lebewesen und Ressourcen. Profitsucht, Gier und Vorteilsnahme.

Was ist Ihr größter Fehler?

Mich selber nicht gut in Szene setzen zu können, schlecht eine Bitte abschlagen können.

Von welchem Beruf träumten Sie als Kind?

Den Traumberuf gibt es für mich nicht, aber was schon immer war und ist mit Menschen arbeiten, sich für deren Belange einsetzen und Dinge mitgestalten.

Welchen Traum möchten Sie sich noch gerne erfüllen?

Beruflich meine Erfahrungen, Wissen, Kompetenzen und Netzwerke in die Arbeit als Bürgermeisterin einzubringen und Empfingen zur ersten Gemeinde in Baden-Württemberg mit der WIN-Charta-Auszeichnung zu machen.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Verschiedene Studien, und da ich viel unterwegs bin, liebe ich spannende Hörbücher. Im Moment: Gisa Pauly "Gegenwind".

Welche Musik/welche Band hören Sie derzeit am liebsten?

Die Toten Hosen gefallen mir ebenso wie Beethoven oder auch einzelne aktuelle Titel.

Welches Auto fahren Sie?

Opel

Welchen Film würden Sie sich noch einmal anschauen?

Harold and Maude oder auch die Rocky Horror Picture Show

Welche Internetseite klicken Sie am meisten an?

Könnte Google sein

Was essen Sie am liebsten?

Vielleicht einfacher, was nicht: Rinderzugen, Kutteln, Nieren.

Was sind Ihre Hobbys?

Mein Garten, Kochen, Familie und Freunde.

Welche Eigenschaften sollte ein Bürgermeister auf jeden Fall haben?

Belange der Bürger ernst nehmen, empathisch, innovativ und zukunftsorientiert sein. Die verschiedenen Gruppen gerecht behandeln, das Wohl der Gemeinde an erster Stelle sehen, ohne den Blick für den Kreis/das Land zu verlieren. Zu seinen Entscheidungen stehen als verlässlicher Amtsinhaber. Unbequeme Situationen aushalten und lösen können.

Welche Eigenschaften sollte ein Bürgermeister auf gar keinen Fall haben?

Sich nicht neutral verhalten, viel versprechen und wenig halten, mangelnde Transparenz der Arbeit, keinen Rat annehmen, bestechlich sein.