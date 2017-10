Empfingen Truffner gibt jetzt den Takt an

Auch politische Prominenz ist vor Ort, um dem Wahlsieger zu gratulieren. Sie äußern sich gegenüber unserer Zeitung zu dem Wahlsieg: Stephan Neher, OB von Rottenburg: "Ich kenne Ferdinand Truffner noch aus seiner Zeit als Stadtrat in Rottenburg. Er hat immer klare Positionen gezeigt und ist durchsetzungsfähig. Empfingen hat schnell gemerkt, dass nicht alle Kandidaten gut für die Gemeinde sind. Insofern bringt auch das eindeutige Wahlergebnis hervorragende Voraussetzungen für das Bürgermeisteramt von Truffner in Empfingen."

Landrat Klaus Michael Rückert: "Ich finde es großartig, dass Truffner solch einen große Vertrauensvorschuss von den Wählern bekommen hat. Der Bürger hat sich auch für die fachliche Ausbildung entschieden –­ ein wichtiges Signal angesichts der vielen Bewerber. Trivial ist die Aufgabe als Bürgermeister nicht, auch wenn Empfingen im Moment wirtschaftlich großartig da steht."

Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger sagt: "Es ist gut für Empfingen, dass sich die Wähler so deutlich für ihre Zukunft entscheiden haben. Er wird – aus Sicht der Horber Interessen – sicherlich aber auch ein härterer Brocken sein als die anderen Kandidaten. Andererseits kann ich gut mit Ferdinand Truffner, wie ich aus der gemeinsamen Arbeit im Rathaus Horb weiß. Das ist wichtig, um die Projekte in der Raumschaft und der Verwaltungsgemeinschaft weiter voranzutreiben. Ich denke, mit ihm bleibt Empfingen in ruhigen Fahrwasser."

Dass Truffner gut mit den Empfingern klarkommt, beweist er gleich vor Ort: Er dirigiert drei Kapellen gleichzeitig und gemeinsam: die Trachtenkapelle Empfingen und die Musikvereine Empfingen und Wiesenstetten.

Der Profi hat sich durchgesetzt: Ferdinand Truffner ist mit großer Mehrheit zum Bürgermeister gewählt worden. Die Empfinger hatten eigentlich die große Auswahl – und doch entschieden sich 83,8 Prozent für den Mann, der aus Bieringen stammt. Überraschend ist das allerdings nicht. Souverän hat Truffner trotz seiner jungen Jahre seine kommunalpolitischen Trümpfe ausgespielt, ist ganz ruhig und zielorientiert gewesen, ließ sich frühzeitig in der Gemeinde sehen und kam mit vielen Menschen ins Gespräch. Die außergewöhnliche Suche nach einem Bürgermeister durch den Gemeinderat mit Werbevideo und Großplakaten an der Autobahn war eigentlich überflüssig und nur sinnvoll, um Empfingen deutschlandweit bekannter zu machen. Denn Truffner hatte schon als Erster seine Bewerbung in den Ring geworfen, ohne dass die Werbeoffensive eine Rolle gespielt hatte.