Empfingen SWR berichtet über Bürgermeister-Kampagne

Schindler sitzt an seinem Schreibtisch, als er vor der Kamera von seiner zeitaufwendigen Arbeit in der Gemeinde mit 23 Vereinen erzählt. Er sagt: "Letztes Jahr habe ich es geschafft, 18 Hauptversammlungen zu besuchen. Das sind 18 Abende, an denen die Frau alleine Zuhause sitzt und ein paar Socken strickt."

Laut SWR gebe es schon ein paar Ideen dazu, wer den Chefsessel übernehmen könnte. Kleindienst sagt: "Man hat zwar gesagt, die 28-jährige Blondine wäre nicht schlecht. Aber ob die kommt weiß ich auch nicht."

Passanten sprechen

Auch die Empfinger scheinen die Werbeaktion gut zu finden. Ein Passant sagt in der Landesschau, dass der "Flegga" in dem Werbevideo "richtig gut dargestellt wird". Unter anderem kommt auch Blumenhändlerin Tina Hils zu Wort. Sie sagt: "Es wäre schön, wenn wir eine Wahl hätten und uns zwischen ein paar entscheiden könnten. Nicht, dass nur einer da steht und wir den nehmen müssen. Je mehr Kandidaten da sind, umso besser für uns." Und sie sagt: "So ein Albert II. wäre für mich schon in Ordnung. Er hat alles gut gemacht, und wenn wir so einen noch einmal kriegen würden, wäre das schon in Ordnung."

Erste Interessenten hätten sich auf dem Rathaus und bei den Bürgermeister-Stellvertretern schon gemeldet. Eine offizielle Bewerbung liege dem Amt aber bisher noch nicht vor.