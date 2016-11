Empfingen Strafzettelfreie Zeit bald vorbei

Empfingen. Die Parkkultur in Empfingen habe sich in den vergangenen Monaten in Empfingen verändert, sagt Bürgermeister Albert Schindler unserer Zeitung. Seit Juni ist die Stelle des Gemeindevollzugsbediensteten unbesetzt. Diese Situation sei von vielen Auto- und Lkw-Fahrern spürbar ausgenutzt worden. Einige Empfinger hat die Wildparkerei scheinbar so auf die Palme gebracht, dass sie selbst aktiv im Kampf gegen die Falschparker geworden sind. Schindler sagt: "Es gibt Leute, die Verstöße angezeigt und sich als Zeuge zur Verfügung gestellt haben."

Doch nun gibt es Hoffnung auf eine Besserung der Situation. Gleich fünf Interessenten haben sich bei der Gemeinde Empfingen gemeldet, nachdem in unserer Zeitung über die unbesetzte Stelle berichtet worden war. Schindler sagt: "Auf unsere Ausschreibungen hin hatte sich nie jemand gemeldet." Adelinde Hellstern vom Ordnungsamt habe schon Kontakt mit den ersten Bewerbern aufgenommen.

Und wie entscheidet die Gemeinde nun, da sie unverhofft die Qual der Wahl unter den Bewerbern hat? Schindler sagt: "Wir müssen uns mit den Leuten unterhalten und entscheiden dann nach Gefühl. Der ideale Kandidat sollte natürlich nicht gleich einen Rappel bekommen, wenn er Strafzettel verteilt. Es sollte menschlich integer sein."