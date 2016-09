Empfingen Sportwagen schleudert in anderes Auto

Empfingen.

Vier verletzte Personen und ein Sachschaden von mehr als 50 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht auf Sonntag auf der Bundesautobahn 81, kurz vor der Anschlusstelle Empfingen, ereignet hat. Ein 36-jähriger Autofahrer war gegen 0.30 Uhr bei starkem Regen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu schnell, wie die Polizei mitteilt. Der Wagen des Mannes, ein Porsche, geriet ins Schleudern. Er kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Passat, sodass beide Fahrzeuge in die Leitplanken prallten.

Ein nachfolgender Volvo-Fahrer versuchte noch, mit seinem Auto den anderen beiden auszuweichen, um Schlimmeres zu verhindern. Sein Wagen touchierte bei diesem Manöver jedoch noch leicht ein weiteres Auto und prallte zudem in den Passat. Eine Mitfahrerin im Porsche, sie saß im Fond, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde vor Ort vom Notarzt versorgt. Der Beifahrer des Porsches sowie die Fahrer des Passats und des Volvos wurden laut Polizei nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.