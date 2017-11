Empfingen Spielsucht stiftet zu gewaltsamer Straftat an

Rottweil/Empfingen. Guter Schulabschluss , abgeschlossene Berufsaus- und -weiterbildung, eine langjährige Partnerschaft, nie durch Gewalttaten aufgefallen – und plötzlich verantwortlich für zwei Banküberfälle? Wie passt das zusammen? Mit diesem Fall musste sich am Freitag die erste große Strafkammer des Landgerichts Rottweil befassen. Dabei zeigte sich auch, wie weit eine Sucht einen Menschen in den Abgrund treiben kann.

Dem Angeklagten, einem 58-jährigen gelernten Mechaniker und Industriekaufmann aus dem Kreis Reutlingen, wird zum einen vorgeworfen, am 26. August 2016 eine Bank in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) überfallen zu haben. Er war "maskiert" mit einer Sonnenbrille und einem Fahrradhelm und drohte damit, eine Bombe in seinem Rucksack zu zünden. So ist es ihm gelungen, einen Geldbetrag von 17 490 Euro zu erbeuten. Danach fesselte er die Angestellten und floh. Der zweite Überfall ereignete sich am 23. Dezember vergangenen Jahres in Empfingen. Wiederum maskiert und mit einem Rucksack und einem Pfefferspray ausgerüstet, betrat der Angeklagte eine dortige Bankfiliale und drohte erneut damit, eine Bombe hochgehen zu lassen. Als sich ein Angestellter mit Pfefferspray wehrte, scheiterte der Tatplan jedoch und der Angeklagte floh. Der Tatbestand lautet nun unter anderem "schwere räuberische Erpressung".

Im Gerichtssaal erklärte der Angeklagte sofort, dass er alle Angaben selbst machen wolle. Ausführlich berichtete er zunächst über seinen Lebensweg. Er wuchs als jüngstes von fünf Geschwistern auf und verlor früh beide Elternteile – seine Mutter kam, als er acht Jahre alt war, bei einem Autounfall ums Leben; der Vater starb an Lungenkrebs, als der Angeklagte 16 Jahre alt war. So musste der heute 58-Jährige bereits im Alter von 16 Jahren von zu Hause ausziehen und mit seinem Lehrlingsgehalt über die Runden kommen. Im Jahr 1987, berichtete der Angeklagte am Freitag vor Gericht, sei er zum ersten Mal mit dem Glücksspiel in Berührung gekommen. Mit Bekannten habe er einen Ausflug nach Baden-Baden gemacht und sei dort auch in das Casino gegangen. Ein Bekannter habe gewonnen, er habe verloren – und dies habe ihm anschließend keine Ruhe gelassen, so der Angeklagte. Er sei wieder und wieder nach Baden-Baden gefahren und habe schließlich auch einmal gewonnen. So sei er in die Spielsucht getrieben worden und geriet immer wieder in Geldnot. Zu den Casino-Besuchen kamen Lotto und Sportwetten hinzu. Nach und nach hätten ihm die Banken auch keine Kredite mehr gewährt. Schließlich bat der Angeklagte, der auch Trainer mehrerer Fußballmannschaften war, sogar seine Spieler um Geld. "Ich wollte nie belügen und betrügen. Als Trainer sollte man doch ein Vorbild sein", beteuerte der gelernte Mechaniker sichtlich betroffen vor Gericht. Erschwerend hinzu kam noch, dass er in das Geschäft mit Farb-Restposten eines Bekannte eingestiegen war. Er investierte mehrere Tausend Euro, doch das Geschäft sei geplatzt. Niemand habe von seiner Spielsucht gewusst, fügte der 58-Jährige noch hinzu. Vor seiner Lebensgefährtin habe er behauptet, auch zu Hause noch für seinen Job als Außendienstmitarbeiter arbeiten zu müssen. Durch seine Spielsucht habe er stets eine innere Unruhe empfunden. Über Bedenken wegen seiner Schulden habe er sich stets hinweg gesetzt, Enttäuschungen über Verluste verdrängt. Die Sucht wurde immer stärker, die Geldnot immer größer. So fing der Angeklagte an, gezielt Banken anzuschauen und konkrete Überlegungen anzustellen, wie er einen Überfall umsetzen könnte. Die Gemeinden Merklingen und Empfingen habe er vom Durchfahren bei seiner Außendienstmitarbeiter-Tätigkeit gekannt. Teilweise sei er auch schon mit dem Material, wie Kabelbindern zum Fesseln, ausgestattet gewesen. "Ich habe aber noch mit mir gerungen. ›Das darf man doch nicht‹, sagte ich mir immer wieder", erzählte der Angeklagte.