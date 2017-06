Empfingen Spieler lassen sich auf Truck bejubeln

Auch der Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der Bezirksliga wurde entsprechend gefeiert. Viele Dankesworte und ein Geschenk gab es auch für Trainer Oliver Brose aus Tuttlingen. Wie Frank Schaible sagte, habe sich mit ihm in der Rückrunde wieder der Erfolg eingestellt. Mit verbessertem spielerischen Können und viel Kampfgeist habe man zur Freude der treuen Fans mit dem neuen Trainer doch noch den Verbleib in der Bezirksliga geschafft.