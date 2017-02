Empfingen Sind Rußhexen gut für die Haut?

Empfingen - Zuerst schmieren sie Passanten Ruß ins Gesicht, dann muntert so manche Rußhexe ihr pechschwarzes Opfer zuweilen mit den Worten "Ofenruß ist gut gegen Falten" auf. Doch was ist wahr an der alten Rußhexen-Weisheit? Bekommen Passanten in Empfingen am "Ruaßiga Dauschdig" wirklich eine kostenlose Schönheitsbehandlung?