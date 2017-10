Empfingen Sie lassen ihre Lebenserfahrung einfließen

Während Manfred Mai aus einigen Büchern las, begleitete dies Martin Lenz immer wieder mit Liedern. Eine Besonderheit: Die Lieder waren inhaltlich Teil der Geschichten. Das Duo gibt es seit zehn Jahren. Zusammen schreiben sie Kinderbücher. Zehn haben sie schon geschrieben. Zwei davon sind Bücher mit den dazugehörigen musikalischen CDs.

Für sie ist es auch wichtig, ihre eigenen Lebenserfahrungen einfließen zu lassen und weniger mit dem Zeigefinger auf das eine oder andere aufmerksam zu machen, sondern dies behutsam in Geschichten einfließen zu lassen, in der Hoffnung, dass der Leser selbst auf den Gedanken kommt, was die beiden Autoren damit sagen wollen.

So lasen sie aus ihrem Buch "In unserer Straße ist immer was los" vor. Die Sonnenbuchstraße ist eine Spielstraße für Kinder. Hier wohnen einige Familien mit Kindern, die auch viel miteinander machen.