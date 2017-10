Die Vorstandschaft der Sportgemeinschaft Empfingen (SGE) hat alle ehrenamtlich Tätigen des Vereins als Dank für ihren Einsatz zu einem Ausflug eingeladen. Für die Teilnehmer begann das Ausflugswochenende mit einer Busfahrt zum Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße. Mit einem Brezelfrühstück und einem Sekt oder Bier war die Fahrt nach Rheinland-Pfalz sehr kurzweilig. Im Schloss angekommen, genossen alle nach einer kurzen Schlossumrundung den Ausblick bei einer Tasse Kaffee in der wärmenden Morgensonne. Weiter ging es dann zum pfälzischen Mittagessen in das "größte Weinfass der Welt" – nach Bad Dürkheim. Angekommen in Bad Kreuznach ging es zunächst ins Hotel. Von dort aus wanderten die Teilnehmer zum Weingut Grünewald Schima nach Hackenheim, um dort in den Genuss einer Weinprobe und weiterer kulinarischer Köstlichkeiten zu kommen. Nach einer durchgetanzten Nacht gab es am Sonntag ein Frühstück im Hotel, eine Wanderung durch die Weinberge und ein gemütliches Mittagessen auf dem Weinfest in Weinsberg. Foto: Verein