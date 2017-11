Empfingen Senioren haben sich freudig beteiligt

Empfingen. Als Pfarrer Christoph Gruber mit der Projektidee "Schönheit des Alters" auf sie zukam, war sie sofort begeistert und machte erste Probefotos.

Ende April 2016 wurden dann im Rahmen des monatlichen Treffens des Seniorenkreises 60Plus, den jeweils um die 25 Senioren besuchen, die Aufnahmen gemacht. In einem Nebenzimmer des evangelischen Gemeindehauses wurde ein kleines Fotostudio eingerichtet. Andrea Raibles Vater unterstützte die Aufnahmen mit seiner ruhigen Art. Mit viel Freude und Neugier beteiligten sich die Senioren an den Aufnahmen und befolgten gerne die Anweisungen der Fotografin. Unaufgeregt und mit Geduld entstanden zahlreiche Fotos, die aufwendig von Andrea Raible am PC nachbearbeitet wurden. Man wird darauf manch bekannte Gesichter erkennen.

Bezaubernde Fotos