Empfingen Seit Jahrzehnten sind sie in ihren Vereinen aktiv

Zu Michael Seifer: Seit 1981 Mitglied im Kleintierzuchtverein, ist er seit 1987 bis heute Jugendleiter. Von 2005 bis 2013 war er Beisitzer im Kreisjugendring Tübingen-Horb, seit 2013 stellvertretender Kreisjugendleiter. Michael Seifer führt die Kinder, die er betreut, in die Tierwelt und Natur ein und an eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung heran. Die Teilnahme am Sommerferienprogramm und andere Freizeittätigkeiten sollen die Teamfähigkeit und die soziale Kompetenz der Kinder schulen.

Kreisjugendleiter im Kreisverband der Kleintierzüchter Tübingen-Horb Wolfgang Faßnacht beschreibt Michael Seifer so: "Es war für uns ein Segen, dass wir ihn ab 2005 als Beisitzer in unserem Kreisjugendgremium gewinnen konnten. Er ist in unserer Gemeinschaft ein wichtiger Eckpfeiler."

Alle drei Geehrten erhielten die Landesehrennadel und Urkunde, Lilli Merkt dazu einen Blumenstrauß, Elisabeth Gaus und Conny Seifer für die Unterstützung ihrer Ehemänner im Hintergrund einen Blumenstrauß.