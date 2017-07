Empfingen Schwächephasen sind bei 81 Kilometern vorprogrammiert

Empfingen (gab). Pünktlich um 17 Uhr am heutigen Freitag startet am vereinseigenen Sportrestaurant Seeblick die 35-köpfige Wandergruppe der Ausdauersportabteilung der Sportgemeinschaft Empfingen zu ihrer bereits fünften 24-Stunden-Wanderung. Das Ziel: 81 Kilometer und in Summe 1400 Höhenmeter in 24 Stunden zurückzulegen und möglichst unbeschadet, vollzählig und pünktlich wieder in Empfingen anzukommen.