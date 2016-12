Empfingen "Schultes" startet ins letzte Amtsjahr

Das Projekt Autohof ist im vergangenen Jahr gescheitert – eine Niederlage für den Bürgermeister? "Nein, das Thema Autohof sehe ich wertneutral", sagt Schindler. Es habe schon Gespräche darüber gegeben, ob die betreffende Tankstelle bei Realisierung des interkommunalen Gewerbegebiets nicht dorthin umzieht und den Autohof dann am neuen Standort ein paar Hundert Meter weiter umsetzen könnte. Ein Thema, das bislang aber noch in den Sternen steht. Unterm Strich, sagt Schindler, gehe das 1244. Jahr seit Ersterwähnung Empfingens aus seiner Sicht als erfolgreiches in die Geschichte ein.

Ausblick Schindlers wichtigstes Projekt im neuen Jahr: "Die Grundlagen eines interkommunalen Gewerbegebiets zusammen mit Horb auszuarbeiten", sagt Schindler. "Das ist für uns Neuland." Es gehe um rechtliche Fragen, darum, welche Stimmrechte die beiden Kommunen einander gewähren. Zwar komme die Fläche für das Gewerbegebiet zu 100 Prozent von Empfingen, ohne Horb könne Empfingen rein rechtlich aber gar keine neue Gewerbefläche anbieten. Daher sei die Zusammenarbeit gleichberechtigt zu gestalten, meint Schindler.

Zwei weitere Projekte stehen auf dem Programm: zum einen die Generalsanierung des Sportplatzes für rund eine halbe Million Euro. "Das ist ein satter Hammer", sagte Schindler über den Betrag. Zum anderen muss das Baugebiet Fischinger Weg möglichst bis April zu einem Ende gebracht werden. Von 63 Baugrundstücken seien 14 schon an Interessenten zugesagt. "Dieses Großprojekt kann ich noch fertig machen", sagt Schindler.

Abschied Alles, was 2017 auf Albert Schindler als Bürgermeister zukommt, wird er das letzte Mal machen – bei der Feuerwehrhauptversammlung sprechen zum Beispiel. Nach gut 30 Jahren im Amt wird er Ende des Jahres in Ruhestand gehen. "Es geht eine Ära zu Ende", sagt Schindler und spricht damit sowohl für sich selbst als auch für die Gemeinde Empfingen. In der Äußerung schwingt einerseits etwas Wehmut mit. "Andererseits", sagt Schindler, "ich werde auch nicht jünger, meine Frau sagt, ich sei schon mal fitter gewesen."

Die Arbeit im Rathaus sei schnelllebiger geworden. "Dass man mehrere Millionen-Projekte parallel macht, ist nicht üblich gewesen", sagt er. Das strenge an, aber es bleibe keine Alternative. "Stillstand ist Rückschritt", sagt Schindler. "Wenn Sie zu langsam sind, überholt Sie ein anderer." Nach seiner Zeit als "Schultes", wie er sich selbst bezeichnet, will er sich mehr Zeit für Familie, Haus, Hof und Enkel nehmen. Auch das ist für Schindler eine gute Aussicht.