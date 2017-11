Empfingen Schüler bekommen weniger Strafen

E mpfingen. Sieben neue Streitschlichter sind ab heute an der Empfinger Grund- und Werkrealschule im Einsatz. Insgesamt gibt es jetzt 13 Schlichter. Ihre theoretische und praktische Ausbildung hat der Streitschlichter-Nachwuchs von Jugendreferentin Maria Vitale bekommen.

Gestern Vormittag in der Empfinger Schulaula: Auf der Bühne sitzt eine kleine Gruppe von Schülern ab der dritten Klasse in einem Stuhlkreis. Sie reden über einen Streit, den sie beilegen wollen. Am Ende der Szene entschuldigen sich die Streitparteien gegenseitig. Die Szene ist nur gespielt. Die Grundschüler haben das, was sie theoretisch über Konflikte und deren Schlichtung gelernt haben, in die Praxis umgesetzt. Ganz so reibungslos wie im Rollenspiel ist die Situation in der Realität jedoch nicht immer lösbar. Das wissen die erfahreneren Streitschlichter, die schon im vergangenen Schuljahr ausgebildet wurden. Jetzt können sie ihren neuen Kollegen Tipps für weitergeben. Ein Mädchen sagt: "Nicht jeder sagt immer die Wahrheit. Wir hören uns beide Geschichten an und vergleichen." Eine andere Streitschlichterin berichtet von ihren Einsätzen in den Pausen: "Oft sagen uns Mitschüler bescheid, wenn es irgendwo einen Streit gibt."

Selbstständige Lösung