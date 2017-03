Empfingen Schnitzel auf dem Rasthof ist utopisch

Empfingen. Michael L., Lkw-Fahrer aus Horb, ärgert sich. Er regt sich darüber auf, dass sich viele Menschen in Empfingen über die Lkw-Fahrer beschweren und dabei völlig vergessen, dass ohne Lastwagen die Supermärkte leer bleiben würden. Er sagt: "Dass ein Lkw-Fahrer auch mal was zu Essen kaufen muss oder seine Nachtruhe einhalten soll, das juckt keinen!" Doch warum müssen viele Fahrer dann gerade in Empfingen parken? Schließlich gibt es doch Rasthöfe an den Autobahnen. Fragt man ihn, scheint das eher eine Luxus-Vorstellung zu sein: "Hat sich mal jemand da die Preise angeschaut und was da abends los ist?". So viel zum Thema Rasthöfe.

Ihm reicht es mit der Unsolidarität gegenüber Lastwagen. "Ich glaube, es wird echt mal Zeit, das die Lkw-Fahrer ihre Lastwagen mal ins Eck stellen und die Tankstellen und Geschäfte leer sind. Kein Laden hat mehr großartig Reserven in seinem Lager, und warum? Der Lkw-Fahrer bringt ja jeden Tag Frisches, damit immer Frisches bei dem Verbraucher auf den Tisch kommt. Ach, mal eben was online bestellen, ist ja morgen da, da hat ja kein Lkw was mit zu tun, das kommt ja per Brieftaube! Ich kann das Rumgemotze über uns Lkw-Fahrer nicht mehr hören."

Er rät allen Pkw-Fahrern, sich auch einmal mit einem Lkw-Fahrer zu unterhalten, statt ihn nur schief anzuschauen. Dann könnten sie eventuell auch die Bedürfnisse der Fahrer besser verstehen. Er sagt: "Ich will ganz sicher nicht den Lkw-Fahrer in den Himmel loben, aber Fakt ist, dass wir Lkw-Fahrer auch mal irgendwo übernachten müssen und was zu Essen kaufen, oder die Endverbraucher müssen mal für Sprit und Lebensmittel tiefer in die Tasche greifen, damit es nichts ausmacht, ob er auf dem Rasthof sich die teuren Schnitzel reinziehen kann! Nur das Geld würde ja auch nicht beim Fahrer ankommen, sondern bei den hohen Herren, die abends gemütlich bei der Frau oder Freundin am Rockzipfel hängen."