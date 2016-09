Empfingen Schmiede geöffnet

Galt es doch, der interessierten Bevölkerung einen Einblick in die historischen Werte des dörflichen Geschehens der Vergangenheit zu geben. Mit dem Empfinger Heimatmuseum, das auf ein 15-jähriges Bestehen zurückblicken kann, verbindet sich auch eine andere Geschichte. So wurde 1991 die Schmiedewerkstatt aus der Ära der Familie Schweizer vom früheren Standort nach Rekonstruktionsplänen in das Untergeschoss der jetzigen Musikschule umgesiedelt.

Und damit verbindet sich am heutigen Standort das 25-jährige Jubiläum. Die Schmiede ist noch funktionsfähig. Erhard Schweizer Junior, der Sohn des Schmieds Erhard Schweizer Senior, aktivierte die Schmiede zusammen mit Herbert Pfeifer, den er seit 61 Jahren kennt, und schmiedete für die Gäste kleine Hufeisen.

Die im Detail übernommene Schmiedewerkstatt ist als Kleinod landesweit von einmaliger Bedeutung.