Empfingen Schima: "Wir sind alle Dorfkinder"

Im musikalischen Gepäck hatten die Dorfrocker ihre neue CD "Heimat.Land.Liebe", die im August erschien. Wie immer präsentierten sie von all ihren CDs das Beste. Dies waren alles Garanten für eine Top-Stimmung.

So waren Titel zu hören wie "Vogelbeerbaum", "Sweet Caroline", "Liebe kleine Schwarzwaldmarie", "So soll es bleiben (eine Hommage an die Verliebten)", "Ich glaube, mein Glas hat ein Loch", "Born to be a Dorfkind" und anderes mehr.

Matthias, der zu den begleitenden Musikern in der "hinteren Reihe" zählt, zeigte mit einem Matze-Medley, dass er mit seiner Trompete zu den besten Blasmusikern gehört.

Währen des ganzen Abends zeigten die Dorfrocker, dass sie bodenständig sind. Immer wieder suchten sie den Kontakt zum Publikum, indem sie auch gerne die Kinder in der ersten Reihe ansprachen und auf die Bühne holten.

Zudem hatten sie ihren Verkaufsstand für Fanartikel bewusst als Dorfladen tituliert. Sie selbst stammen aus einem Dorf mit 1000 Einwohnern und kommen gern in kleine Dörfer. Mit dem Lied "Dorfkind" unterstreichen sie dies gerne. Mit voller Power fegten sie, im Hintergrund begleitet von drei Musikern am Keyboard, Schlagzeug und Gitarre, mehrere Stunden über die Bühne. Die Kondition der drei Dorfrocker war bewundernswert.

Viele der Festbesucher hatten sich das richtige Outfit zugelegt – Dirndl und Lederhosen. Es war Stimmung pur.

Viele Fangruppen waren da, so der Fanclub "Echte Freunde" aus Donaueschingen. Uwe Wide war mit 50 Personen angereist. Er ist bei allen Dorfrocker-Konzerten da, wenn die Anfahrt nicht mehr als zwei Stunden dauert, denn "zum Übernachten" habe er kein Geld.

Auf die Frage, ob sie mit einem Bus gekommen sind, antworteten sie: "Mit privatem PKW". Es werde dann gelost, wer "nüchtern" bleiben muss.

Aus Bisingen kamen zwei Mütter mit ihren Töchtern. Zum ersten Mal waren sie bei einem Dorfrocker-Konzert. Sie hatten die Dorfrocker auch schon öfters im Radio gehört, vor allem in der Fasnetszeit.

Aus Calw-Altburg kamen Wolfgang Pfrommer und Helmut Volz. Sie organisieren in Altburg regelmäßig Konzerte. Im kommenden Jahr, am 30. April, sind die Dorfrocker in Altburg. Dort wird es ein Festzelt für 1300 bis 1500 Besucher geben. Die Veranstaltung machen sie zusammen mit dem Schwarzwälder Boten. Sie hatten schon Eintrittskarten mit dem Aufdruck "Schwarzwälder Bote" dabei.