Empfingen Schifffahrt auf dem See ist Highlight

Empfingen. Über die Autobahn ging es zur Klosterkirche Birnau, um dort ein Brezelfrühstück einzunehmen, aber auch um die Kirche zu besichtigen. Danach ging es weiter nach Meersburg, wo am Hafen bereits ein Schiff wartete, das die Gruppe auf eine zweieinhalbstündige Bodensee-Rundfahrt mitnehmen wollte. Ziel war Lindau. Auf der Schifffahrt wurden mehrere Haltestellen angefahren.

In Lindau angekommen gab es dann drei Stunden zur persönlichen Verfügung. Einige suchten in der Fußgängerzone der Altstadt schattige Plätzchen auf mit Kaffee, Eis und anderen Leckereien. Andere machten zuerst einmal einen gemütlichen Spaziergang in der Altstadt, galt es dort auch einiges zu entdecken, so das alte Rathaus, das sich inmitten der Altstadt auf der Lindauer Insel befindet. Von 1422 bis 1436 im Stil der Gotik errichtet, wurde das Haus später an den Stil der Renaissance angepasst. Markante Stufengiebel und die bemalte Fassade machen das Alte Rathaus zu einer der bedeutendsten Sehenswürdigkeit Lindaus. Auf der Nord- und Südseite des Gebäudes finden sich Szenen des deutschen Reichstages, der 1496 dort getagt hat, oder auch ein altes Backhaus, eine ehemalige Bäckerei aus dem 14. Jahrhundert, das heute noch eine Gastronomie beherbergt.

Am Nachmittag ging es mit dem Bus weiter nach Eigeltingen, wo eine Erlebnisgastronomie zu einem gemütlichen Abschluss wartete. Abends war man wieder in Empfingen. Für alle war es ein sehr schöner Tag, besonders die lange Bodenseerundfahrt mit dem Schiff war ein besonderes Erlebnis.