Empfingen Schallwellen der Zither haben positive Auswirkungen

Mit vollem Herzblut bringe er sich in den Verein ein, was sichtbar sei, unterstrich Edgar Schwind. Der Vorsitzende des Vereins "Von Mensch zu Mensch" aus Empfingen sicherte daher die Unterstützung zu. Eine Spende in Höhe von 500 Euro übergab er an den stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen. "Wir freuen uns über eine Zusammenarbeit", merkte Edgar Schwind an und erklärte, dass die finanzielle Unterstützung nicht alles sei.

Horst Simschek habe im Vorgespräch von einer Art körpernaher Tischzither berichtet, die der Förderverein anschaffen wolle. Die Schallwellen des Musikinstruments würden sich positiv auf den Körper krebskranker Kinder auswirken, erklärte Edgar Schwind. Das Instrument werde sozusagen auf den kranken Körper gelegt. Zwei Stunden pro Woche würde bisher ein ausgebildeter Musiklehrer mit den krebskranken Kindern in Tübingen diese Therapie umsetzen. Ab September wolle der Förderverein die Therapie auf acht Stunden erhöhen, was ein weiterer finanzieller Aufwand sei. Dazu komme die Tischzither, die eine Einzelanfertigung sei, weil mit dieser auch Babys therapiert werden sollen. Die Babys würden scheinbar in eine Konstruktion gelegt werden. "Das ist alles wahnsinnig teuer", erklärte Horst Simschek und wies rund 2500 Euro aus. "Wir übernehmen die Anschaffungskosten", überraschte Edgar Schwind den stellvertretenden Vorsitzenden und meinte weiter: "Wir sind überzeugt, das ist eine sinnvolle Sache und die kommt den Kinder zugute." Er betonte weiter, dass das Thema "krebskranke Kinder" ein schweres Thema ist, aber nie ein Tabu-Thema sein dürfte, daher wolle "Von Mensch zu Mensch" helfen, versicherte Edgar Schwind.