Empfingen Russische Seele erklingt in Empfingen

Damit stand für Maxim Kowalew schon früh fest, dass auch er Musik studieren und eine klassische Gesangsausbildung absolvieren würde. So begann er sein Gesangsstudium an einer der berühmtesten Musikhochschulen im Osten. Mit dem Magistertitel beendete er sein Studium an der Musikhochschule in Danzig. Dort erwarb er den akademischen Grad "Magister der Kunst". Es dauerte nicht lange, bis er eine Vielzahl von Opern-Engagements erhielt und seine Popularität steil anstieg.

Seine Karrierelaufbahn setzte er kurz danach in verschiedenen Chören und Volksmusikensembles fort. Ab 1983, nach dem Diplom und diversen Opern-Engagements, sang er in West-Europa, den USA und Israel. Er sang unter anderem im Ural- und Wolga-Kosaken-Chor. Er bereiste russisch-orthodoxe Klöster, um seine Kenntnisse im Bereich der östlichen Chormusik zu perfektionieren, und vertiefte sein Wissen im Unterricht des Dirigenten und Theologen Georg Szurbak in Warschau. Als großes Vorbild fungierte immer der Dirigent des Don-Kosaken-Chores Sergej Jaroff.

Erst 1994 sang er in einem Chor, aus dem sich die Maxim Kowalew Don Kosaken entwickelten. Kowalew sehe es als seine Aufgabe, russische Melodien zur Freude des Hörers erklingen zu lassen und dadurch ein Zeugnis vom Geiste eines einstigen Russlands zu geben.

Das Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken in der Empfinger Kirche St. Georg findet am Sonntag, 8. Januar, um 19 Uhr statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es für 18 Euro bei den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten in Horb, Sulz, Hechingen, Balingen und Nagold.