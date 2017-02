Empfingen Romy Beiters berufliche Laufbahn

Romy Beiter hat zunächst eine Ausbildung zur Justizfachangestellten beim Amtsgericht in Rottweil gemacht und danach zwei Jahre im Nachlasswesen des Horber Notariats gearbeitet. Nach einem Praktikum bei einem Bestatter hat sie sich für den Beruf des Bestatters begeistert und eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft begonnen. Nach dem erfolgreichen Abschluss hat sie vier Jahre lang bei einem familiengeführten Bestattungsunternehmen in Stuttgart gearbeitet. Ihr Unternehmen "Einklang Bestattungen" hat sie im vergangenen Jahr gegründet. Die Eröffnung in Empfingen ist im Frühjahr geplant.

Weitere Informationen: www.einklang-bestattungen.de; www.facebook.com/Einklang-Bestattungen

Empfingen. Das Bestattungsunternehmen der gebürtigen Mühringerin Romy Beiter entsteht in der Julius-Bauser-Straße 18 und ist das erste überhaupt in Empfingen. Die 28-Jährige sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: "Auch in unserer Branche ist es wichtig, nach vorne zu schauen." Sie möchte ein innovatives Unternehmen aufbauen. Es trägt den Namen "Einklang Bestattungen".