Empfingen Richter: "Ein einziger neutraler Zeuge und Sie wären dran gewesen"

Die letzte Woche unterbrochene Hauptverhandlung, bei der es um die Schlägereien rund um die Veranstaltung "Malle in der Halle" im April 2015 in der Tälesseehalle und deren Fortsetzung bei der Tankstelle ging, wurde am Dienstagnachmittag mit der Anhörung der beiden Hauptbelastungszeugen, einem Brüderpaar, fortgesetzt.

Angeklagt war ein 24-Jähriger, dem die Vertreterin der Staatsanwaltschaft vorwarf, beide Geschädigte tateinheitlich verprügelt zu haben. Dieser schilderte die Geschichte am ersten Verhandlungstag aus einem völlig anderen Blickwinkel.

Vor der Halle wäre er von einem der Brüder angesprochen worden, es sei erst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen "und dann habe ich aus dem Augenwinkel heraus gesehen, dass mich der andere Bruder von hinten schlagen will". Der Schlag sei ihm seitlich an den Hals gegangen, und die Situation danach schilderte der Angeklagte so: "Ich war ängstlich, enttäuscht und nervös – ich habe nur versucht, mich zu wehren. Was in dem ganzen Tumult um mich herum passiert ist, davon habe ich nichts mitgekriegt." Insgesamt zeichnete der Angeklagte von sich das Bild eines friedliebenden, ruhigen Zeitgenossen, der – obwohl in Wirklichkeit auch kein unbeschriebenes Blatt – überhaupt nicht verstehe, weshalb man ihm diese Tat unterstellt. Die einzige Erklärung, warum es zu der Schlägerei kam, sah der Beschuldigte darin, dass er an diesem Abend intensiv mit einer Loretta G. (Name geändert) geflirtet habe, die anscheinend irgendwie mit einem der Brüder verbandelt war.