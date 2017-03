Empfingen Reiseführer zeichnet Gärten aus

Empfingen/Horb. In diesem Sommer hofft Holger Dopp auf den 40 000. Besucher im Horber Kakteengarten. Natürlich muss dafür das Wetter mitspielen, aber er sagt: "An manchen Tagen kommen 500 Besucher." Der Kakteengarten ist eines der wenigen Projekte, die von der Horber Gartenschau 2011 noch am Leben geblieben sind. Dopp sagt: "Der Garten ist gut für Horb. Viele Gäste fragen mich nach einer Führung, wo sie hier etwas trinken oder essen gehen können. Wenn nur jeder Fünfte hier einen Kaffee trinken geht, bleibt in der Gastronomie schon etwas hängen."

Der Gartenreiseführer bezeichnet den 250 Quadratmeter umfassenden Kakteengarten als "deutschlandweit bekannte botanische Besonderheit". Weiter heißt es: "Etwa 400 verschiedene winterharte Kakteen haben sich dort inzwischen prächtig entwickelt. An sonnigen Tagen können während der Hauptblütezeit in den Monaten Juni und Juli über 1000 Blüten pro Tag geöffnet sein."

Erwähnenswert findet der Reiseführer auch Holger Dopps privaten Garten in Empfingen, in dem er nach Voranmeldung auch Führungen gibt: "Der weitläufige Haus- und Nutzgarten mit altem Baumbewuchs enthält mehrere Kakteengewächshäuser, Frühbeete und interessante Steingärten, die überwiegend für winterharte Kakteen und andere winterharte sukkulente Pflanzen gestaltet wurden." Das Buch beschreibt Dopps Garten als "eine private Kakteensammlung in einzigartiger Dimension".