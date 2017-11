Empfingen "Pura Vida" steckt Empfinger an

Empfingen. "Pura Vida" lautet das Lebensmotto der Menschen in Costa Rica, einem mittelamerikanischen Staat mit rund fünf Millionen Einwohnern zwischen Pazifik und Karibik. Die Empfingerin Ute Geiger hat das Land im Januar besucht und schickte die zahlreichen Besucher des Empfinger Frühstücks im evangelischen Gemeindehaus auf eine rund einstündige Traumreise. Mit Fotos und Videos, untermalt von lateinamerikanischer Musik, ließ sie die Empfinger teilhaben an der Lebensfreude der Menschen und der faszinierenden Natur Costa Ricas. Sie sagt: "Costa Rica ist laut ›Happy Planet Index, der die Lebenserwartung, das Wohlbefinden und den ökologischen Fußabdruck misst, das glücklichste Land der Erde." Von 140 Ländern belegt Costa Rica in dem Index den ersten Platz. In vielerlei Hinsicht sei Costa Rica ein vorbildliches Land. Es erzeugt 100 Prozent des Stroms aus regenerativen Energiequellen, engagiert sich stark im Klima- und Naturschutz. Außerdem hat das Land in den 1950er-Jahren die Armee abgeschafft und statt in Rüstung Geld in Bildung investiert. Ein wichtiger Wirtschaftszweig ist der Tourismus.

Die Erfahrung von Ute Geiger machten sich bei der Gelegenheit zwei Empfinger zunutze, die demnächst ihren Urlaub in Costa Rica verbringen wollen. Sie stellten Fragen zur besten Reisezeit, zu notwendigen Impfungen, passender Kleidung und der Sicherheit im Land.

In diesem Jahr war es das letzte Empfinger Frühstück. Das Programm für kommendes Jahr steht schon (siehe Infokasten).