Empfingen Projekte sind in den Startlöchern

Empfingen. Die Genehmigung des Bebauungsplans für den Innovationscampus war reine Formsache. Trotzdem kamen Hubert Grosser, Geschäftsführer der Innovationscampus Empfingen GmbH und Armin Gallatz als Vertreter der Eigentümergesellschaft E²U zur Sitzung des Gemeinderats, um den Beschluss live mitzuverfolgen. Grosser berichtete dem Gremium, dass drei Forschungsvorhaben unmittelbar in den Startlöchern stehen: Das Unternehmen Schmid Group mit Hauptsitz in Freudenstadt entwickelt, produziert und vertreibt stationäre Energiespeicher, die zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Batterien haben.

Zauneidechsen müssen umgesiedelt werden

Sie möchten auf dem Campus ihre Technologie weiterentwickeln. Auch am HTC-Verfahren (Hydrothermale Karbonisierung) von Grenol, bei dem es um die Entwicklung, Herstellung und Installation von Biomasse-Reaktoren zur Produktion von Biokohle geht, wird in Empfingen demnächst geforscht. Dabei soll aus Biomasse Kohle hergestellt werden. Außerdem werde das Thema Elektromobilität im ländlichen Raum von Anfang an eine große Rolle spielen.