Empfingen Prinz von Preußen erwartet Kind

Empfingen (db). "Ich habe dreieinhalb Kinder", sagte der Prinz von Preußen, Ururenkel des letzten Deutschen Kaisers und Königs von Preußen, Wilhelm II. Demnach erwartet der 40-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau Sophie Prinzessin von Isenburg aus Birstein sein viertes Kind. Seine Zwillingssöhne Carl Friedrich und Louis Ferdinand waren am 20. Januar 2013 in Bremen geboren. Seine Tochter Emma Marie wurde am 2. April 2015 in Bremen geboren.