Empfingen Preisrichter bescheinigen hohes Niveau

Empfingen. Von den 16 Aktiven und vier Jungzüchtern wurden Gänse, Hühner, Tauben, Wassergeflügel sowie Vögel und Wachteln in Volieren gezeigt. Unter den Besuchern aus nah und fern waren auch viele auswärtige Züchter, die sich von der Leistungsstärke des Empfinger Vereins überzeugen wollten. Ein Streifzug durch die farbenprächtige Ausstellung in der Tälesee-Halle verdeutlichte die Arbeit der Vereinsmitglieder vornehmlich aus dem aktuellen Zuchtjahr. Die Tierfreunde, darunter viele Kinder, hatten ihre besondere Freude an den kleinen Tieren.

Die Preisrichter für Kaninchen, Jürgen Berstecher aus Dagersheim und Sara Reuter aus Tübingen, sowie Maik Behringer aus Aistaig und Jens Maier aus Mundelsheim für Geflügel nahmen die Bewertung nach den vorgegebenen Kriterien vor und bescheinigten dem Verein ein gutes Zuchtmaterial in den verschiedenen Sparten. Mit einem hohen Niveau warteten die Züchter auch in diesem Jahr wieder auf. Die beiden KTZV-Vorsitzenden Arthur Hellstern und Heinz Maier, die auch erfolgreiche Züchter sind, freuten sich über die gelungene Schau und die tollen Ergebnisse. Als Ausstellungsleiter fungierten für Kaninchen Heinz Maier und für Geflügel Martin Eberwein. Auch die Vereinsmeister sind bei der Ausstellung ermittelt worden. Stolz ist der Verein auch auf die Jungzüchter, die schöne Ergebnisse präsentierten. Die Preisrichter waren von der großen Schau in der Halle begeistert. Sie lobten die Leistungen der Züchter, was in herausragenden Bewertungen zum Ausdruck kam. Es wurden sechs Landesverbandsehrenpreise (LVE), 26 Mal vorzüglich und 43 Mal hervorragend vergeben.

Z üchter aus dem 680 Kilometer entfernten Duisburg angereist