Empfingen Preisgekrönte Tiere sind zu sehen

Empfingen. An der Vergleichsschau nahmen 532 Tiere aus dem ganzen Bundesgebiet teil. Die Kaninchen von Arthur Hellstern holten folgende herausragende Bewertungen: zwei Mal 96 Punkte, ein Mal 97 Punkte und ein Mal 97,5 Punkte. Hellstern wurde mit seinem besten Tier Klassensieger und mit seiner Sammlung Zuchtgruppensieger. Bei der dritten gemeinsamen Kreisschau der Kreisverbände Tübingen-Horb und Böblingen in der Viehhalle in Herrenberg waren die Empfinger Kleintierzüchter sehr erfolgreich.

Sechs Züchter beteiligten sich mit 60 Tieren an der stark besetzten Ausstellung. Zwei Landesverbandsehrenpreise und mehrere Kreismeistertitel konnten die Empfinger Züchter mit nach Hause nehmen. Arthur Hellstern sicherte sich mit Thüringer Kaninchen je einen Kreismeistertitel mit 386,6 Punkten und mit Farbenzwerge luxfarbig mit 386 Punkten. Für beide Sammlungen wurde er mit dem Landesverbandsehrenpreis ausgezeichnet.

Ebenfalls Kreismeister mit Helle Großsilber und 386 Punkten wurde Heinz Maier. Leon Maier wurde in der Jugendabteilung mit seinen Kaninchen Deutsche Kleinwidder wildfarben ausgezeichnet. Neben dem Titel Kreisjugendmeister bekam er noch den Leistungspreis für die sechs besten Tiere mit 576,5 Punkten. Er durfte auch noch das Siegerband für das beste Einzeltier entgegennehmen. Bei den Tauben sicherte sich Udo Raible den Titel eines Kreismeisters mit seinen Silberschuppen mit 378 Punkten. Lukas Raible und Lothar Klingler haben bei der Ausstellung ebenfalls schöne Tiere präsentiert. Natürlich sind alle preisgekrönten Tiere bei der Lokalschau am Sonntag, 13. November, in der Tälesee-Halle zu sehen.