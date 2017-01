Empfingen Praxis strahlt, Team strahlt – es kann losgehen!

Ohnehin konnten sich die Zingerles auf die Handwerker aus der Region verlassen. "Die haben sogar ihren Urlaub verschoben. Sie haben echt in kürzester Zeit Tolles geleistet", lobt die Gynäkologin. Seit Oktober musste alles am Schnürchen laufen, damit die Praxiseröffnung tatsächlich am kommenden Montag, 9. Januar, klappt. Ein straffer Zeitplan für den Ausbau der Räume oberhalb der Apotheke. Klar, dass noch nicht alles hundertprozentig fertig sein kann. "Wir warten zum Beispiel noch auf den Fahrstuhl. Der ist heutzutage zwingend vorgeschrieben. Aber es ist eine Spezialanfertigung, deshalb dauert es noch zwei, drei Wochen mit der Lieferung."

Erst jetzt zeigt sich so richtig für Stefanie Zingerle, was alles bei einer ärztlichen Existenzgründung verlangt wird. "Früher habe ich gedacht, da reicht eine Drei-Zimmer-Wohnung", erzählt sie lachend.

Dann präsentiert sie stolz ihre neuen und hochmodernen Gerätschaften. Hightech. Gestochen scharfe Drei-D-Bilder und -Videos vom Nachwuchs. Übertragung der Bilder via App direkt auf das Handy der werdenden Mutter oder auf den USB-Stick. Untersuchungsbilder, die direkt an das jeweilige Krankenhaus übertragen werden können.

Natürlich sind diese Investitionen ziemlich hoch. Es ist nicht verwunderlich, dass sich viele junge Ärzte scheuen, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Stefanie Zingerle weiß, dass dieser Schritt nicht ohne Risiko und auch ein enormer Kraftakt ist, aber sie bereut ihn nicht. "Ich habe sehr gerne im Krankenhaus gearbeitet, aber ich habe gemerkt, dass eine eigene Praxis für mich jetzt das Richtige ist."

Viele Frauen aus Horb, Empfingen und Sulz zeigen schon Interesse

Die 35 Jahre junge Ärztin ist in Biberach an der Riß geboren und in Hechingen aufgewachsen, wo sie heute auch mit ihrer Familie lebt. Ihr Medizinstudium absolvierte sie in Tübingen, wo sie auch promovierte. Ab 2007 war sie für einige Zeit Assistenzärztin in Freudenstadt. Seit 2013 war sie Fachärztin im Krankenhaus tätig, ab 2014 Oberärztin zunächst in Albstadt, dann in Balingen. Ihre Wahl für die Praxisneueröffnung fiel auf Empfingen, da das für sie strategisch am günstigsten liegt und der Bedarf im Landkreis Freudenstadt groß ist. Von ihren guten Kontakten zu den Krankenhäusern können auch die Patientinnen profitieren. "Freudenstadt und Balingen sind hervorragende Kliniken, auch Herrenberg hat eine tolle Geburtsklinik", lobt sie.

Schon die vergangenen Monate haben ihr gezeigt, dass viele Frauen froh sind über eine weitere Anlaufstation. "Vor allem aus Horb, Empfingen und Sulz haben sich Patientinnen einen Termin geben lassen. Es gibt auch einige Frauen, die schon seit einigen Jahren nicht mehr beim Frauenarzt waren, weil es für sie so schwierig war, woanders einen Termin zu bekommen." Aber auch aus Nagold, Balingen oder Herrenberg gab es schon Anrufe.

Es scheint also eine Win-Win-Situation für alle Seiten zu werden. Arbeit wird es wohl genug geben und auch die Gemeinde Empfingen profitiert natürlich. Stefanie Zingerle fühlt sich schon jetzt gut aufgenommen: "Die Empfinger sind wirklich sehr nett. Ich freue mich, hier zu arbeiten." Und diese Freude strahlen auch die neuen Praxisräume aus.