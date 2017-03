Empfingen Philippinisches Essen in Empfingen

Viele Frauen auf der Welt erinnern am Weltgebetstag an ihre besonderen Nöte, Probleme und Sorgen, die spezifisch in jedem Land auf der Erde herrschen. Die Empfinger verbanden sich an diesem Tag ganz besonders mit den Frauen der Philippinen, die dieses Jahr mit ihren Ideen den Weltgebetstag vorbereitet haben.

Die Philippinen sind ein Inselstaat mit mehr als 7000 Inseln. 100 Millionen Menschen leben auf einem Gebiet, das kleiner ist als Deutschland. Die Philippinen sind ein Land der Extreme. Es gibt einerseits Naturschönheiten wie Urwälder, Riffe und Weltkulturerbestätten, auf der anderen Seite gibt es Vulkane, Taifune und Überschwemmungen, die eine zerstörerische Kraft haben. In dem Gottesdienst in Empfingen ging es um die Frage "Was ist fair?" Verschiedene Beispiele wurden formuliert.

Die mehr als 50 Teilnehmer an diesem Weltgebetstag wurden aufgefordert, im Stillen zu überlegen, was sie selbst für fair halten. Anschließend wurde das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg vorgetragen. Dazu gab es von Bärbel Schindler ein paar besinnliche Gedanken.