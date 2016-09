Empfingen Pflegeheim hat sich bestens bewährt

Empfingen. Das Haus gehört zu den Paritätischen Sozialdiensten GmbH in Stuttgart. Der Schwarzwälder Bote hatte die Gelegenheit mit Jürgen Dittrich, Geschäftsführer der Paritätischen Sozialdienste, und der Heimleiterin Beate Hellstern zu sprechen.

Dittrich hatte einige interessante Überlegungen und Daten parat. Das Pflegeheim Friedenborn in Sulz entsprach einst nicht mehr den Erfordernissen. Es wurde an die freie Baptistengemeinde Sulz abgegeben. Dazu entstand die Idee, ein Pflegeheim in Vöhringen zu bauen. Bürgermeister Albert Schindler erfuhr davon, und brachte die Idee ein, auch eines in Empfingen zu bauen. Die Paritätischen Sozialdienste griffen diese Anregung gerne auf.

Die Konzeption sah 54 Plätze in Vöhringen vor, aufgeteilt in vier Wohnbereiche. In Empfingen sollten es 24 Plätze sein, aufgeteilt in zwei Wohnbereiche, und dazu alles Einzelzimmer.