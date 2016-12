Empfingen Pfarrer Gruber: "Ein Krippenspiel mit Augenzwinkern"

Nach der Begrüßung durch Pfarrer Christoph Gruber stimmte Doris Heger am Klavier auf den Nachmittag ein. Dann gab es einen Jahresrückblick in Bildern. Zu erfahren war unter anderem etwas über die erstmalige Teilnahme am Sommerferienprogramm, die regelmäßigen Gottesdienste in den beiden Pflegeheimen. Anni Gallenmüller moderierte das Projekt "Frauen im Gespräch mit unterschiedlichen Themen". In dieser Bilderschau wurde auch deutlich, dass es in der evangelischen Kirchengemeinde viele "Handlanger Gottes" gibt.

Mit ein paar Bildern, bei denen die Personen der Weihnachtsgeschichte in die heutige Zeit gebeamt worden sind, erinnerte Christoph Gruber daran, dass Gott gerne zu den Menschen kommt. In diesen Bildern kamen die Könige in moderner Kleidung auf Segways und brachten Geschenke von Amazon mit. Die Tiere bekamen eine Wärmedecke aus Bio-Wolle gefertigt, damit sie nicht frieren müssen.

David Gamerdinger intonierte mit seiner E-Gitarre das Lied "Steh an deiner Krippe hier", begleitet von einem Klavier und Schlagzeug, dies aber nicht in Natura. Beide Instrumente hatte er vorher auf CD aufgenommen und eingemischt. Es war eine richtige Uraufführung. Bei Kaffee und Kuchen gab es noch viel Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Die Purzelkiste bot für die Kinder adventliches Basteln an.