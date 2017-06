Empfingen Pfadfinder erkunden Bodenseeregion mit Fahrrädern

Ausgangspunkt war Überlingen, Basislager eine Jugendherberge. Der See und die Stadt wurden mit eigenen Fahrrädern erkundet und es wurden ordentlich Kilometer gemacht. So zum Beispiel bei der Tagestour nach Meersburg. Bei einer digitalen Schatzsuche, einem komplizierten Geocache, landete man hoch über Meersburg und genoss den atemberaubenden Ausblick über den Bodensee und die Stadt.

Kinder sind beeindruckt von einem Theaterstück über ein Ehepaar in der Steinzeit

Weitere Station war Unteruhldingen mit seinen Pfahlbauten. Dort erlebten die Kings Scouts ein Theaterstück über ein Steinzeit-Ehepaar, das die Jungen und Mädchen sehr beeindruckte. Gespannt verfolgten die Pfadfinder auch einen Lebensbericht über die Erlebnisse mit Gott. Mit Schiff und Fähre ging es über den See bis zur Insel Reichenau und über Konstanz wieder zurück. Eine Bibelarbeit von Stammleiterin Miriam Plocher an der Seepromenade fanden die Pfadfinder inhaltlich und vom Ort her "cool".