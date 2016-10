Empfingen Peter Schad und seine Dorfmusikanten spielen bei Kirbe

Das Ensemble um Peter Schad gab in 25 Jahren unzählige Gastspiele in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und in Belgien. Neben den vielen veröffentlichten Musiktiteln gehören die Stücke von Peter Schad und seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten zu den am meisten gespielten in der Blasmusikszene. Bis heute wurden zwölf CDs mit vorwiegend eigenen Titeln produziert und veröffentlicht.

Auch belegten die Musiker um Peter Schad bei verschiedenen Hitparaden in Funk und Fernsehen regelmäßig Spitzenplätze. Unter anderem sind sie mehrfacher Sieger in der Volkstümlichen Hitparade bei SWR 4. Bei der ARD gehört Peter Schad seit über 20 Jahren zum festen Inventar und begeistert seine Fans regelmäßig.

Die Kulturgemeinschaft Empfingen freut sich, allen Blasmusikfreunden, ein Konzert mit Peter Schad zu präsentieren. Karten im Vorverkauf gibt es beim Ticketservice des Schwarzwälder Boten.