Empfingen Neunmeterschießen entscheidet Finale

Torreiche Partie endet unentschieden mit 3:3

Bei den siebten Klassen hatten sich die "Kamelantreiber" aus Empfingen und die "VKL Kicker" aus Vöhringen für das Spiel um den dritten Platz qualifiziert. Die Vöhringer Kicker gewannen mit 3:1 Toren und verwiesen damit die gastgebenden Kamelantreiber auf den vierten Rang.

Recht spannend verlief das Endspiel zwischen zwei Vöhringer Teams. Die torreiche Partie endete letztlich unentschieden mit 3:3. Also brauchte man das Neunmeterschießen für die endgültige Entscheidung. Dabei wurden die Kickers mit einem 1:0 Turniersieger und die Kings mussten mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Von acht Neunmetern wurde nur einer verwandelt.

A ls Turnierleiter und Hallensprecher fungierte der Empfinger Sportlehrer Elmar Schmitt. Die Spiele wurden von den Schiedsrichtern Herbert Gaus und Herbert Frey (beide aus Empfingen) tadellos geleitet. Auch zwei Verletzungen waren zu verzeichnen. Ein Mädchen klagte über Atemnot und ein Junge über Rückenschmerzen. Ein Notarzt und das DRK waren schnell zur Stelle. Bei der Siegerehrung bedankte sich Elmar Schmitt bei allen Teilnehmern für das spielerisch recht gute und sehr faire Turnier. Sein Dank galt auch den Schiedsrichtern und er freute sich, dass Vöhringen so viele Teams gestellt hatte und in der Halle recht viele Mädels dem runden Leder nachgejagt seien.

Schülerinnen der sechsten Klasse aus Empfingen haben die Bewirtung mit Essen und Getränken übernommen. Der Erlös ist für den Schullandheimaufenthalt bestimmt, wenn die Empfinger Schüler auf der Burg Ortenberg bei Offenburg Station machen. Es war das letzte Turnier unter der Leitung von Elmar Schmitt, weil er am Ende des Schuljahres in Pension geht. Seit 17 Jahren hat er alle Schülerturniere in vorbildlicher Weise organisiert und geleitet.