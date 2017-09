Empfingen Neumann erhält Landesehrennadel

Empfingen. Neumann erhielt die Auszeichnung für sein über 15-jähriges Engagement als Zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats der evangelischen Pfarrgemeinde. Georg Neumann ist der erste Bürger in der evangelischen Kirchengemeinde, der mit einer Landesehrennadel ausgezeichnet wurde, die Ministerpräsident Winfried Kretschmann verliehen hat. In Empfingen selbst ist Georg Neumann der 47. Bürger, der eine Landesehrennadel erhält. Georg Neumann ist seit dem Jahr 2002 Laienvorsitzender des Kirchengemeinderats der evangelischen Kirchengemeinde und trägt laut Schindler so Verantwortung an leitender Stelle. Neumann rief etwa den Mitarbeitertreff ins Leben und leitet seit 17 Jahren die Kinderkirche. Mehrfach war Neumann Mentor im Konfirmandenunterricht.

Schindler dankte Georg Neumann, der nach seinen Worten "die junge evangelische Kirchengemeinde weiter nach vorne bringt." In der Amtszeit von Georg Neumann wurde auch ein eigenes Haus der evangelischen Pfarrgemeinde Realität, aktuell bekommt das evangelische Gemeindehaus ein neues Dach. Georg Neumann ist, so Schindler, ein "Leistungsträger in der Kirchengemeinde" und verdiene den Respekt und die Anerkennung des Landes und der Empfinger Bürger. Neumann selbst sagte, er werde die Landesehrennadel stellvertretend für alle tragen, die in der Kirchengemeinde arbeiten. Er nehme sie stellvertretend entgegen.

Pfarrer Christoph Gruber freute sich, dass die Ehrung eingebettet war in ein Konzert des Singkreises der evangelischen Kirchengemeinde. Gruber berichtete im Gespräch mit unserer Zeitung, dass am Vormittag ein Erntedankgottesdienst in der Kapelle beim Friedhof gefeiert wurde. Mesnerin Emma Galwas-Waal hatte im Vorfeld einen wunderschönen Erntedankaltar hergerichtet.