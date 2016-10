Empfingen (db). Für den Obdachlosen, der bisher in der Mühlheimer Straße 10 gewohnt hat, hat die Gemeinde ein neues Haus zum sofortigen Bezug gefunden. Das Haus in der Mühlheimer Straße wird am Montag, 10. Oktober, abgerissen. Die Immobilie Dettenseer Straße 94 habe die Gemeinde nach Angaben von Bürgermeister Albert Schindler gekauft. Der Gemeinderat habe in nichtöffentlicher Sitzung dem Kaufpreis zugestimmt. Schindler sagt unserer Zeitung: "Ein Zimmer und die sanitären Einrichtungen dürfen wir schon vor dem Notartermin nutzen." Voraussichtlich möchte der Obdachlose, der laut Schindler zwar berufstätig sei, aber selbst keine Wohnung finde, am Samstag umziehen. In Zukunft werde das Haus noch mit einigen Asylbewerbern belegt werden.