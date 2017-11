Empfingen Neues Projekt: "Gemeinsam feiern"

Den Zuwachs bekommt die Kirchengemeinde auch durch Jugendliche, die konfirmiert werden. Auch sie bringen immer wieder brauchbare Vorschläge ein. Gruber erzählt von einer Konfirmandin, die im vergangenen Jahr vorgeschlagen habe, Gottesdienste gemeinsam mit den anderen zwei Gemeinden der Gesamtkirchengemeinde zu feiern. Der Kirchengemeinderat habe die Idee gut gefunden und daher sei daraus das neue Projekt "Gemeinsam feiern" entstanden. Ein Team von 14 Leuten bereitet die gemeinsamen Gottesdienste vor, von denen der erste am 25. Februar stattfinden soll.

Gruber sieht in der Initiative eine gute Vorbereitung auf eine Zeit, in der es in Empfingen einmal keine Pfarrstelle mehr geben wird. Er sagt: "So können wir jetzt schon Beziehungen knüpfen, Erfahrungen sammeln und einen Rahmen für Zusammenarbeit schaffen."