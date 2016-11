Empfingen Neuer Vorstand

Neuer erster Vorsitzender ist Stefan Günther, der bereits seit vielen Jahren dem DRK Empfingen angehört. Er ist über 30 Jahre Mitglied beim DRK und auch Ausbilder beim Deutschen Roten Kreuz. Jochen Hauser ist neuer Bereitschaftsleiter des DRK Empfingen. Zum zweiten Vorsitzenden wurde Ronald Baumgarten gewählt. Stefan Walz ist weiterhin Bereitschaftsarzt des DRK Empfingen. Der bisherige erste Vorsitzende Rainer Schäfer ist derzeit in Kur und nahm an der außerordentlichen Hauptversammlung nicht teil.

Die Wahl leitete Empfingens Bürgermeister Schindler, der selbst einige Zeit lang erster Vorsitzender des DRK war. Schindler betonte, dass man für ein handlungsfähiges DRK auch eine komplette Vorstandschaft benötige. So wurde am Wahlabend auch ein neuer stellvertretender Vorsitzender gefunden. Gewählt wurde der erste Vorsitzende für zwei einhalb Jahre, der zweite Vorsitzende für ein einhalb Jahre. Doris Ladenburger wurde zur Kassenprüferin gewählt.

Der neue erste Vorsitzende, Stefan Günter, betonte, dass die Übergangszeit etwas turbulent gewesen sei. Er dankte allen Rotkreuzlern, die in dieser Zeit zur Stange gehalten hatten. Man sei etwas in Lethargie verfallen, "uns fehlte der Dampf." Nun solle neuer Schwung kommen, so Günther.