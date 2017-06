Empfingen (jb). Am Samstag eröffnete der Sonderpreis-Baumarkt in Empfingen. Die ersten Besucher äußerten sich zufrieden: "Gut sortiert, gute Öffnungszeiten", so die Kommentare. Dass von Montag bis Freitag abends bis 19 Uhr und am Samstag bis 16 Uhr geöffnet ist, wird sehr gelobt. "Lieber morgens erst um 8.30 Uhr aufmachen und nicht schon um 8 Uhr", so einige Meinungen. Wie oft benötige man gerade am Samstagnachmittag noch etwas, so eine bestimmte Schraube, denn in der Regel werde doch am Samstag gearbeitet und gebastelt. Als sinnvolle Konkurrenz zu anderen Baumärkten wird dieser Baumarkt angesehen.