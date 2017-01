Empfingen Neu aufgestellt geht es in die Zukunft

"Die Qualität ist unverändert", so die Praxis. Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten Gerüchte, wonach die Pferde- und Kleintierpraxis für immer geschlossen habe. "Da ist absolut nichts dran gewesen", so Hans Ulrich Jaenich.

Heute arbeiten drei Tierärztinnen und zwei Tierärzte mit vier altgedienten Fachtierarzthelferinnen und drei Auszubildenden in der Praxis weiter. Tierärzte sind Hans Ulrich Jaenich. Tania Rudolf, Stefanie Spöttl, Tharwat Hussein und Janine Kast, die für Kleintiere zuständig ist.

Die Tierärzte der Pferdepraxis sind sowohl in den Ställen der Tierbesitzer tätig als auch in den Räumen der Praxis für chirurgische und internistische Intensivpatienten im Einsatz. Für Kleintiere steht eine Terminsprechstunde zur Verfügung, die durch freie Sprechstunden ergänzt wird.

"Großer Nachfrage erfreuen sich außerdem die Erste-Hilfekurse für Pferde und Kleintiere, die weiterhin in den Räumlichkeiten der Praxis angeboten werden", berichtet das Team, das nun hofft, dass das Jahr 2017 erfolgreich und auch ruhiger verläuft.